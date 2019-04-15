B.B. Erzurumspor sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta kapanış mücadelesinde B.B. Erzurumspor sahasında Akhisarspor’u ağırladı.
Akhisarspor karşısında 1-0 geri düşen Erzurumspor, 4 dakikada bulduğu 2 golle maçı 2-1 kazanmasını bildi.
Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Akhisarspor 60. dakikada Elvis Manu’nun golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.
B.B. Erzurumspor 73’te İbrahim Akdağ ve 77’de Sunu’nun golleriyle 2-1 öne geçti ve maç bu skorla tamamlandı.
Aldığı kritik galibiyetle puanını 25’e çıkaran B.B. Erzurumspor gelecek hafta 1 basamak üzerindeki Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Düşme hattının en kritik maçı öncesi iki ekip arasında 2 puanlık fark bulunuyor.
Önümüzdeki hafta Antalyaspor’u konuk edecek Akhisarspor ise bu sonuçla tekrar ligin dibini gördü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.