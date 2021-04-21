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Spor

BB Erzurumspor'da 4 futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, Brahim Darri, Moestafa El Kabir, Aatif Chahechouhe ve Manuel da Costa'nın sözleşmeleri feshedildi.

21 Nisan 2021 Çarşamba 23:10 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 23:15
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, Brahim Darri, Moestafa El Kabir, Aatif Chahechouhe ve Manuel da Costa'nın sözleşmeleri feshedildi.

NTV'nin haberine göre, BB Erzurumspor'da Beşiktaş maçı sonrası teknik direktör Yılmaz Vural'ın kadroda istemediği Aatif Chahechouhe, El Kabir ve Darri'yi istemediğini yönetime iletti. Yönetim bu üç ismi süresiz kadro dışı bırakırken, Faslı stoper Manuel Da Costa da takımla devam etmeme isteğini yönetime iletti. Yönetim önce Da Costa'yı da kadro dışı bıraktı. Bugün ise dört isimle yollarını ayırdı.

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