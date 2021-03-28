İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2021 Pazar / 15 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0815
  • EURO
    9,569
  • ALTIN
    450.126
  • BIST100
    1382.15
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • BB Erzurumspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı
Spor

BB Erzurumspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor 5 gün evvel teknik direktörlük konusunda İsmail Kartal ile anlaşmıştı. Takımın başına yeni gelen İsmail Kartal'ın yönetimle görüş ayrılığı yaşadığı için kamptan ayrıldığı öğrenildi.

28 Mart 2021 Pazar 20:07 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 20:43
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırıp, takımı İsmail Kartal'a emanet eden mavi beyazlılar da tecrübeli teknik adamla da yollar ayrıldı.

Sözleşme imzalayarak, takımın Antalya kampına katılan ve 5 gün boyunca takımı çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal, bugün yönetime istifasını sundu. Takımdan önce Erzurum'a gelerek kulüp tesislerinde başkan Ömer Düzgün ile görüşen Kartal, "Enerjim, motivasyonum yok" gerekçesiyle görevinden ayrılmak istediğini bildirdi.

İsmail Kartal'dan gelen 'şok talep' karşısında şaşıran ve nedenlerini sorgulayan başkan Düzgün, tecrübeli teknik adamdan tatmin edici bir cevap alamasa da, Kartal'ı kararından geri döndüremedi. Mavi beyazlı yönetim kurulu da ayrılığı doğruladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.