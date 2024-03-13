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Spor

Becao yeniden formanın peşinde!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao, Kadıköy'de oynanacak Union SG mücadelesinde forma bekliyor.

Fanatik13 Mart 2024 Çarşamba 10:18 - Güncelleme:
Becao yeniden formanın peşinde!
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Fenerbahçe, St.Gilloise rövanşının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti.

Uzun süren sakatlığı sonrası Hatay maçında sahalara dönen ancak yeniden sakatlanan Rodrigo Becao, önceki gün antrenmana çıkmıştı. Sambacı dünkü idmanı da sorunsuz tamamladı.

FORMA BEKLİYOR

28 yaşındaki stoper, 14 Mart Perşembe günü oynanacak mücadelede forma bekliyor.

Serdar Aziz, UEFA listesinde yok. Çağlar Söyüncü ise sakat. St.Gilloise karşısında İsmail Kartal'ın elindeki stoperler Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao olacak.

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