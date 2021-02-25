Beckenbauer hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması zaman aşımına uğradı

AA 25 Şubat 2021 Perşembe 23:18 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 23:18

FIFA Etik Kurulundan yapılan açıklamada, dönemin Dünya Kupası Organizasyon Komitesi Başkanı Franz Beckenbauer ile Almanya Futbol Federasyonu eski başkanı Theo Zwanziger ve genel sekreteri Horst Schmidt hakkında 2016 yılında başlatılan soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Üç ismin, Almanya'nın 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği sürecinde 10 milyon İsviçre frangı tutarındaki bir ödemede usulsüzlük yaptığının tespit edildiği kaydedildi.

Söz konusu usulsüzlüklerin 2002 ve 2005 yıllarında gerçekleştiği, 10 yıllık zaman aşımı süresini dolması nedeniyle de dosyanın kapatıldığı bildirildi.

FIFA, 2006 Dünya Kupası'nı düzenleme yetkisinin Almanya'ya verilmesi için yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine Mart 2016'da soruşturma başlatmıştı.