Begüm Yücel: Beşiktaş ile birleşmemiz söz konusu değil

Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel; Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji ve EuroLeague katılımı hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş ve EuroLeague hakkında konuşan Yücel, "Artık Beşiktaş ile birleşmemiz söz konusu dahi değil, o defter tamamen kapandı. Beşiktaş da iyi gidiyor ama biz EuroLeague'e daha yakınız. İlk EuroLeague'e çıkan biz olacağız diye umut ediyorum." dedi.

Bahçeşehir Koleji Başkanlığını Begüm Yücel'den önce eski Beşiktaş Başkanı olan ağabeyi Hüseyin Yücel yürütüyordu.