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Beişktaş-24 Erzincanspor CANLI

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında kendi sahasında 24 Erzincanspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...

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İLK 11’LER:

BEŞİKTAŞ: Utku, Rebocho, Roco, Necip, Erdoğan, Elneny, Muhayer, Lens, Boyd, Güven, Umut

24 ERZİNCANSPOR: Süleyman, Yunus Emre, Hüseyin, Yunus Emre Çakır, Enes, Abdurrahman, Ayhan, Ali, Halil, Hüseyin, Muhammen Kerem

 

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