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Spor

Beklenen haber geldi! Elazığspor'un transfer yasağı kaldırıldı

Elazığspor'da transfere engel dosya Andreas Tatos'un ücreti yatırıldı ve transfer yasağı kaldırıldı. Bordo-beyazlılar ara dönemde anlaşılan isimlerle resmi sözleşme imzalayacak.

IHA15 Ocak 2025 Çarşamba 11:05 - Güncelleme:
Beklenen haber geldi! Elazığspor'un transfer yasağı kaldırıldı
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta ara dönem transfer çalışmalarına hız veren Elazığspor'da Yunanistan'dan beklenen müjde geldi. Takımın eski yıldızlarından Andreas Tatos'a olan borcu ödeyen yönetim, transfer yasağını böylelikle kaldırmış oldu. Yine Fabio Bilica ve Wellington Tom'un da ödemelerinin yapıldığı bildirildi. Transfer yasağını kaldıran bordo-beyazlı ekip, ara dönemde anlaştığı isimlerle resmi sözleşme imzalayabilecek. Karaman FK maçı öncesi Elazığspor'da anlaşma sağlanan isimlerin lisanslarının çıkması bekleniyor.

CELAL DUMANLI'DAN HABER BEKLENİYOR

Bordo-beyazlı ekibin forvet mevkii için görüştüğü Süper Lig ekibi Sipay Bodrum FK'lı Celal Dumanlı'da da önemli gelişmeler yaşanıyor. 18 yıldır Bodrumspor forması giyen ve adını kulübün efsaneleri arasına yazdıran Celal için nabız yoklayan yönetim gelecek cevaba göre farklı alternatiflere de yönelebilir. Bordo-beyazlılar şu ana kadar Şanlıurfaspor'dan Muhammed Gönülaçar, Samsunspor'dan M. Zülfikar Yıldırım ve Yeni Mersin İdman Yurdu'ndan Ömer Çakı'yı kadrosuna katmıştı.

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