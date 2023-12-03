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Spor

Beklenen haber geldi! Mert Hakan Yandaş geri dönüyor

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki deneyimli oyuncusu Mert Hakan Yandaş uzun süre sakatlığın ardından Sivasspor ile oynanacak maçta sahalara geri dönmesi bekleniyor.

3 Aralık 2023 Pazar 10:05 - Güncelleme:
Beklenen haber geldi! Mert Hakan Yandaş geri dönüyor
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Fenerbahçe'de tedavisi devam eden Mert Hakan Yandaş'tan haber geldi.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçın yedekleri arasında yer almasına rağmen forma şansı bulamayan 29 yaşındaki Mert Hakan Yandaş, sonrasında Sarı Lacivertliler'in hiçbir maçında kadroya girememişti.

Sağlık ekibinin kontrolünde tedavisine devam eden ve dün sahada bireysel olarak çalışan tecrübeli orta sahanın, bugünden itibaren takım arkadaşlarına katılması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

29 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta 4 asiste imza attı.

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