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Spor

Beklenen haber geldi! Nicolo Zaniolo geri dönüyor

Sezon başında İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralanan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başarılı futbolcunun ülkesi İtalya'dan 3 kulüp yaz transfer döneminde sarı kırmızılı ekibin kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte o kulüpler...

22 Şubat 2024 Perşembe 14:25 - Güncelleme:
Beklenen haber geldi! Nicolo Zaniolo geri dönüyor
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Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, İngiltere'de umduğunu bulamadı.

ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Düzenli forma şansı bulamayan Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda İngiltere'ye veda edeceği belirtildi.

İtalyan kaynaklı haberlerde ise yıldız ismin ülkesine döneceği vurgulanıyor.

NICOLO ZANIOLO İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Daha önce La Gazzetta dello Sport'da yer alan haberde Nicolo Zaniolo için Milan ve Juventus'un devrede olduğu öne sürülmüştü.

Çizme'de çıkan son haberlerde İtalyan futbolcu için Fiorentina'nın da devreye girdiği kaydedildi.

Yaz transfer döneminde üç kulübün de Galatasaray'ın kapısını çalacağı aktarıldı.

Galatasaray, Zaniolo'yu Roma'dan 15 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

İNGİLTERE KARNESİ

Aston Villa ile tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Zaniolo 917 dakika süre alabildi ve 2 gollük skor katkısı verdi.

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