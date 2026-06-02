A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası nihai kadrosu açıklandı.
İşte A Milli Futbol Takımı'nın kadrosu:
Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır,
Defans: Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik
Orta Saha: İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu