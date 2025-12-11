İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2025 Perşembe / 21 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6164
  • EURO
    49,948
  • ALTIN
    5773.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beklenen açıklama geldi! İşte Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi
Spor

Beklenen açıklama geldi! İşte Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre haftanın en önemli karşılaşması olan Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde Ali Şansalan düdük çalacak. İşte detaylar...

IHA11 Aralık 2025 Perşembe 12:11 - Güncelleme:
Beklenen açıklama geldi! İşte Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın, 13 Aralık Cumartesi, 14 Aralık Pazar ve 15 Aralık Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu maçlarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu. Buna göre pazar günü Trabzonspor'un, Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan oldu.

Süper Lig'de 16. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

13 Aralık Cumartesi

14.30 Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Yiğit Arslan

17.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Antalyaspor - Galatasaray: Ali Yılmaz

14 Aralık Pazar

14.30 Gaziantep FK - Göztepe: Cihan Aydın

17.00 Fatih Karagümrük - Kocaelispor: Çağdaş Altay

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu

15 Aralık Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Ozan Ergün

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.