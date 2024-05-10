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Spor

Beklenen açıklama geldi! Kylian Mbappe ayrılığını duyurdu

Kylian Mbappe, sezon sonu Paris Saint-Germain'den ayrılacağını açıkladı. Yıldız futbolcunun, önümüzdeki sezon Real Madrid forması giymesi bekleniyor.

10 Mayıs 2024 Cuma 21:12 - Güncelleme:
Beklenen açıklama geldi! Kylian Mbappe ayrılığını duyurdu
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Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kylian Mbappe sosyal medya hesabından takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.

Mbappe, açıklamalarında, "PSG'deki maceram sona eriyor. Bütün takım arkadaşlarıma, teknik direktörlerime, kulüpteki çalışanlara çok teşekkür etmek istiyorum. Çok zor, bu kadar zor olacağını hiç düşünmezdim. Fransa'dan ayrılmak da çok zor ama yeni bir maceraya ihtiyacım vardı. Bundan sonra da PSG'yi yakından takip etmeye devam edeceğim çünkü bu kulübü seviyorum. Teşekkür ederim, her zaman kalbimde olacaksınız" sözlerine yer verdi.

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İSPANYA YOLCUSU

Geçtiğimiz sezonun başında Real Madrid ile adı sıklıkla anılan ancak Paris Saint-Germain'de kalan Kylian Mbappe'nin sezon sonu resmen İspanyol deviyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

306 MAÇA ÇIKTI

Paris Saint-Germain formasıyla 306 resmi maça çıkan Kylian Mbappe bu karşılaşmalarda 255 gol, 108 asistlik skor katkısı sağlarken 6 kez Ligue 1 şampiyonluğu, 3 Fransa Kupası, 2 Fransa Lig Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası kazandı.

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