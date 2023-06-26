Leandro Paredes, Galatasaray ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Corriere dello Sport, Galatasaray'ın Leandro Paredes ile anlaşma sağladığını ve Lucas Torreira'yı da Lazio'ya satacağını öne sürdü.

PAREDES, PSG'Yİ BEKLİYOR

Haberin detayında; Galatasaray'ın Paredes ile 2.5 milyon euro ücretten 4 yıllık anlaşma sağladığı, Arjantinli oyuncunun Galatasaray ile PSG arasındaki pazarlıkların kapanmasını beklediği öne sürüldü.

LUCAS TORREIRA DETAYI

Galatasaray'ın Paredes'i aldıktan sonra Lucas Torreira'yı da Lazio'ya satabileceği belirtildi. Galatasaray'ın bu konuda tok satıcı olduğu ancak Lazio'nun hocası Maurizio Sarri'nin de Luca Torreira'yı çok istediği vurgulandı.

MENAJERİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur da "Lucas Torreira, geçtiğimiz sezon en parlak şampiyonluğunu yaşadı. Galatasaray'ın Lucas'ı satılığa çıkarmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. İnanılmaz bir performans sergileyerek tüm hedeflerine kolayca ulaştı. Gelecek hafta Lazio'nun teklifini dinlemek için kulüple resmi bir randevum var. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar ve Lucas, İtalya'yı her zaman sevmiştir. Ancak, çok açık konuşmak zorundayım. Lucas satılık değil ama iş, iştir. Bu randevuyu kabul ettik ve Roma'ya gideceğiz. Lazio gibi büyük bir kulübe saygı duymak ve ne önermek istediklerini duymak istiyorum." açıklamasını yapmıştı.

LEANDRO PAREDES KİMDİR?

28 yaşındaki Leandro Paredes, Boca Juniors formasıyla profesyonel oldu. 2014'te Roma'ya toplam 6.25 milyon euro'luk bir paketle transfer olan Paredes, 2017'de 23 milyon euro karşılığı Zenit'e geçti. PSG, Paredes'i Ocak 2019'da 40 milyon euro ücret ödeyerek transfer etti. Arjantinli ön libero, geçen sezonu ise Juventus'ta kiralık olarak geçirdi ve 39 resmi maça çıktı.