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Spor

Beklenen ayrılık gerçekleşti! Sivasspor'da Ömer Erdoğan dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yolların ayrıldığını duyurdu. İşte detaylar...

IHA5 Mart 2025 Çarşamba 12:41 - Güncelleme:
Beklenen ayrılık gerçekleşti! Sivasspor'da Ömer Erdoğan dönemi sona erdi
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Sivasspor'da kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Başakşehir mağlubiyeti sonrası Sivasspor taraftarları sosyal medya üzerinden Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ı istifaya davet ederken, kulüp yönetimi de dün Erdoğan ile bir toplantı yaptı. Toplantının ardından yönetim Ömer Erdoğan ile yolları ayırma kararı aldı.

Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırma kararı almıştır. Ömer Erdoğan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

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