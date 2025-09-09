İSTANBUL 28°C / 19°C
9 Eylül 2025 Salı
  • Beklenen buluşma gerçekleşti! Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu bir araya geldi
Spor

Beklenen buluşma gerçekleşti! Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu bir araya geldi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçını hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı lacivertli ekibin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu antrenman öncesi takım arkadaşları ile tanıştı.

9 Eylül 2025 Salı 14:57
Beklenen buluşma gerçekleşti! Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu bir araya geldi
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi Kerem Aktürkoğlu ise antrenmandan önce tesisleri gezerek takım arkadaşlarıyla tanıştı.

"SEN BEN YOK, FENERBAHÇE VAR ARTIK"

Sarı lacivertli ekibin kaptanı Mert Hakan Yandaş ile yeni transfer Kerem Aktürkoğlu ilk kez bir araya geldi.

İşte Mert Hakan ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog:

Mert Hakan Yandaş: "Sen ben yok, Fenerbahçe var artık. Allah utandırmasın."

Kerem Aktürkoğlu: "Allah Razı olsun."

Mert Hakan Yandaş: "Kazasız belasız."

Kerem Aktürkoğlu: "Amin."

ANTRENMANDA NELER YAPILDI?

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiren antrenman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından çabukluk ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli ekip, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı. Milli takımlarında süre olan oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

