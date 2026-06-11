A Milli Takım'ımızın da mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası başlıyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan dev organizasyonun ilk maçında, Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın açılış karşılaşması Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Mexico City Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

A MİLLİ TAKIM DA SAHNE ALIYOR

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran tarihinde başlayacak 19 Temmuz'da sona erecek. Dünya Kupası'nda Avustralya-Türkiye maçı saat 07.00'da BC Place Vancouver Stadı'nda oynanacak. Dünya Kupası maçları Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebilecek.

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇ FİKSTÜRÜ 2026

A Milli Futbol Takımı'nın maç fikstürü şöyle:

14 Haziran

07.00 Avustralya-Türkiye

20 Haziran

07.00 Türkiye Paraguay

26 Haziran

05.00 Türkiye- ABD