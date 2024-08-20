Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır İngiliz devinde çok az forma şansı bulmuştu. Erik Ten Hag tercihini kalede Onana'dan yana kullanmıştı. Milli kalecinin Manchester United'da geleceğinin ne olacağı merak konusu. EURO 2024'te A Milli Takım'ın da kadrosunda yer alan Altay'ın talipleri de var. Milli kalecinin kararının ne olacağı ise merak konusu.

TÜRKİYE'DEN VE AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Altay Bayındır'ın yeni sezonda daha çok forma giymek istediği öğrenildi. Altay Bayındır için Türkiye ve yurt dışından talipleri olduğu iddia ediliyor. Başarılı kaleci hem Erik Ten Hag hem de Manchester United kulüp yönetimi ile temas halinde.

ALTAY BAYINDIR SON KARARINI VERDİ

Milli kalecinin ise bu görüşmelerde daha fazla süre sözü aldığı öğrenildi. Bu konuşmaların ardından ise yıldız file bekçisi tercihini İngiliz devinde kalmak yönünde kullandı. Avrupa'da transfer dönemi bitmeden bir sürpriz olmazsa Altay Bayındır yoluna İngiliz devinde devam edecek.

GEÇEN SEZON 1 MAÇTA FORMA GİYDİ

Altay Bayındır geçen sezon Manchester United'da 1 maçta forma giydi. Milli file bekçisi FA Cup 4.tur maçında Mancheter United'ın Newport ile oynadığı maçta kaleyi korurken, bu maçta kalesinde 2 gol görmüştü.