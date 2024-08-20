İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2024 Salı / 15 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,8932
  • EURO
    37,7599
  • ALTIN
    2736.47
  • BIST100
    9982.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beklenen haberi duyurdular! Altay Bayındır transferi resmen bitti
Spor

Beklenen haberi duyurdular! Altay Bayındır transferi resmen bitti

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır İngiliz devinde çok az forma şansı bulmuştu. Milli kalecinin geleceği için önemli bir karar verdiği öğrenildi. İşte Altay Bayındır'ın bu kararı...

20 Ağustos 2024 Salı 22:02 - Güncelleme:
Beklenen haberi duyurdular! Altay Bayındır transferi resmen bitti
ABONE OL

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır İngiliz devinde çok az forma şansı bulmuştu. Erik Ten Hag tercihini kalede Onana'dan yana kullanmıştı. Milli kalecinin Manchester United'da geleceğinin ne olacağı merak konusu. EURO 2024'te A Milli Takım'ın da kadrosunda yer alan Altay'ın talipleri de var. Milli kalecinin kararının ne olacağı ise merak konusu.

TÜRKİYE'DEN VE AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Altay Bayındır'ın yeni sezonda daha çok forma giymek istediği öğrenildi. Altay Bayındır için Türkiye ve yurt dışından talipleri olduğu iddia ediliyor. Başarılı kaleci hem Erik Ten Hag hem de Manchester United kulüp yönetimi ile temas halinde.

ALTAY BAYINDIR SON KARARINI VERDİ

Milli kalecinin ise bu görüşmelerde daha fazla süre sözü aldığı öğrenildi. Bu konuşmaların ardından ise yıldız file bekçisi tercihini İngiliz devinde kalmak yönünde kullandı. Avrupa'da transfer dönemi bitmeden bir sürpriz olmazsa Altay Bayındır yoluna İngiliz devinde devam edecek.

GEÇEN SEZON 1 MAÇTA FORMA GİYDİ

Altay Bayındır geçen sezon Manchester United'da 1 maçta forma giydi. Milli file bekçisi FA Cup 4.tur maçında Mancheter United'ın Newport ile oynadığı maçta kaleyi korurken, bu maçta kalesinde 2 gol görmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.