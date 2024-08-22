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Spor

Beklenen haberi duyurdular! Rahem Sterling transferi resmen bitti

Geçtiğimiz sezon devre arasında da Süper Lig devlerinin gündemine gelen İngiliz kanat oyuncusu Rahem Sterling, bu sezon da gündemde. Yıldız oyuncu Chelsea'de kadro dışı bırakılınca rotayı transfere çevirdi. İşte Rahem Sterling'in anlaştığı takım...

22 Ağustos 2024 Perşembe 21:12 - Güncelleme:
Beklenen haberi duyurdular! Rahem Sterling transferi resmen bitti
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Geçtiğimiz sezon devre arasında da Süper Lig devlerinin gündemine gelen İngiliz kanat oyuncusu Rahem Sterling tercihini Chelsea'de kalmaktan yana kullanmıştı. Yıldız futbolcu sezon başında ise Chelsea tarafından kadro dışı bırakıldı. Yıldız kanat oyuncusu için menajerinin takım aradığı ve Süper Lig ekipleri ile de temasta olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFERDEN VAZGEÇMEDİ

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe ile temasta olan, ancak transferi gerçekleşmeyen yıldız oyuncu için, Fenerbahçe ihtimali her zamankinden daha yüksek. Menajeri ise Fenerbahçe ile temasa geçti. Yıldız ismin peşinde Avrupa'nın dev ekiplerinin de peşinde olduğu öğrenildi.

STERLING KARAR VERME AŞAMSINDA

Yıldız oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği öğrenildi. Yıldız oyuncunun Alman devi Bayern Münih'e transferinin yakında zamanda gerçekleşmesi bekleniyor. Menajeri tarafından BundesLiga devine önerilen oyuncu için mali şartlarda anlaşılırsa resmi imzaların atılması bekleniyor.

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