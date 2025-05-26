Turkish Airlines EuroLeague Final Four'un final maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 81-70'lik skorla mağlup ederek finalde kupaya uzanan taraf oldu. EuroLeague kupasını 2. kez kazanan Fenerbahçe Beko oyuncuları bugün yurda geri döndü.

Şampiyon oyuncuları sarı lacivertli taraftarlar havalimanında karşıladı. Çiçeklerle karşılanan takıma ilgi yoğun oldu.

"BÜTÜN KUPALARI ALMAK İSTİYORUZ"

Havalimanında kısa bir açıklamada bulunan Melih Mahmutoğlu, "Sezon içerisinde olan bütün kupaları almak istiyoruz çünkü bu camia bunu her zaman hak ediyor." ifadelerini kullandı.

İşte Fenerbahçe Beko'nun sosyal medya paylaşımı:

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI GÖZTEPE PARKI'NDA OLACAK

Monaco'yu devirerek tarihi bir başarıya imza atan Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlaması programı belli oldu.

İşte sarı lacivertli ekibin kutlama planı:

"Tarih yazan takımımız, 27 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan üstü açık otobüs ile hareket ederek Bostancı'dan Göztepe Parkı'na doğru ilerleyecek. Göztepe Parkı'na kurulacak özel platformda, Avrupa şampiyonluğumuzu binlerce Fenerbahçeliyle birlikte coşkuyla kutlayacağız. Büyük Fenerbahçe taraftarımızı bu tarihi ana tanıklık etmeye, bu büyük gururu birlikte yaşamaya Salı günü Bağdat Caddesi ve Göztepe Parkı'na bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.