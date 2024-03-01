TFF, daha önce yaptığı açıklamada Süper Lig yayın ihalesinin iptal edildiğini ve teklif alımının uzatıldığını açıklamıştı. Yeni bir gelişme yaşandı.

Sports Digitale'in haberine göre; Süper Lig'in yeni yayıncısı beIN Sports olmak üzere.

Habere göre, beIN Sports, ihale başında TFF ve Kulüpler Birliği'nin hedeflediği rakam olan 150 milyon euro barajını son teklifiyle aştı.

Tarafların anlaşmasının artık an meselesi olduğu ifade edildi. Resmi açıklamanın ise kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

İLK İHALE İPTAL EDİLDİ

Daha önce federasyondan yapılan açıklamada, teklif bedellerinin yetersiz bulunması nedeniyle Yayın İhale Komisyonu tarafından ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alındığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Yayın İhale Komisyonunun gelen teklifleri yetersiz bulduğu gerekçesiyle aldığı ihalenin iptaline yönelik tavsiye kararı, TFF Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve bu doğrultuda yayın ihalesi iptal edilmiştir. TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği Yayın İhale Komisyonunun önerileri doğrultusunda belirlenen yayın ihalesi muhammen bedeli ve diğer kriterlerin sağlanması şartıyla, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin olarak tüm ilgililere 2 Mart Cumartesi günü saat 13.00'e kadar tekliflerini iletmeleri için süre verilmiştir."

Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının kapsamı ve sağlanması gereken asgari şartlar hakkında bilgi almak isteyenlerin, en geç 1 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile iletişime geçmesi istendi.