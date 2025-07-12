Beşiktaş, kadrosunu milli futbolcu Orkun Kökçü ile güçlendirdi. Siyah beyazlı kulüp ile her konuda anlaşma sağlayan Orkun Kökçü, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın Orkun Kökçü transferi için binlerce taraftar, milli futbolcuyu karşılamak için toplandı..

"ÇOK MUTLUYUM, ÇOK DUYGUSALIM"

Uçaktan inerek İstanbul'da ilk açıklamasını yapan Orkun Kökçü, "Çok heyecanlıyım, duygusalım da. Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Aileme kavuştum. Bu sene ve gelecek seneler şampiyonluklara oynayacağız. Bundan herkes emin olsun. Başkanımız sağ olsun, çok iyi kadro kuruyoruz. Her şeyimizi vereceğiz. İnşallah sonu şampiyonluk olur" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarını sürdüren Orkun Kökçü, "Tribünlerde oldum, maçlara geldim. Ya çok mutluyum. Bu arma için her şeyi yapacağım. Allah'ın izniyle şampiyonlukları yaşayacağız. Çocukluktan beri hayalini kurduğum Beşiktaş'ıma transfer oldum" dedi.

SERDAL ADALI: CAMİAMIZ İÇİN HAYIRLI OLSUN

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Orkun'a, ailesine gösterdikleri dik duruştan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizim gibi çok kararlıydılar. Zor şeyler, kararlılığınızı gösterdiğinizde başarıya ulaşıyor. Camiamız için hayırlı olsun. İnşallah uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet eder. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

BEŞİKTAŞ'TAN KAP

Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Benfica forması giyen Orkun Kökçü ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır."

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

Kökçü, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 55 resmi maça çıktı ve bu süreçte 12 gol, 11 asistlik dikkat çekici bir performans sergiledi.

30 MİLYON EURO

Buna göre, Beşiktaş ile Portekiz Kulübü, 25 milyon euro şarta bağlı satın alma maddesiyle 5 milyon euro garanti bonus konusunda el sıkıştı. Orkun, Beşiktaş ile çıktığı ilk maçta zorunlu opsiyon devreye girecek. Siyah beyazlılar, 30 milyon euro'luk ödemeyi taksitler halinde yapacak.

ORKUN'DAN İLK MESAJ

İstanbul'a doğru yola çıkan Orkun Kökçü uçakta Beşiktaş formasını giyerek, "Alemin gözü yaşlı, Orkun Kökçü zaten Beşiktaşlı" sözlerini sarf etti.