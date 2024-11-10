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Spor

Beklenmedik karar! Trabzonspor'da 4 isim kadro dışı

Süper Lig'de işler pek de istediği gibi gitmeyen Trabzonspor'da 4 isim kadro dışı kaldı. Bunlar; Mislav Orsic, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok oldu. İşte detaylar...

10 Kasım 2024 Pazar 16:35 - Güncelleme:
Beklenmedik karar! Trabzonspor'da 4 isim kadro dışı
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Kötü gidişatı durduramayan Trabzonspor'da kadro dışı kararı geldi.

Bordo-mavili takım; Mislav Orsic, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un takımdan ayrı çalışacağını açıkladı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in bugün (10.11.2024) gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Profesyonel futbolcularımız Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un, performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir."

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