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Spor

Beklenmedik ligden çekilme kararı! Yeni Malatyaspor talebini iletti

1. Lig'de -21 puanla son sırada bulunan Yeni Malatyaspor, ligden çekilme talebini TFF'ye iletti.

Haber Merkezi7 Ocak 2025 Salı 09:32 - Güncelleme:
Beklenmedik ligden çekilme kararı! Yeni Malatyaspor talebini iletti
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TFF 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, ligden çekilme talebinde bulunduklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği ortak kararı ile haklarımızın saklı kalması şartıyla ligden çekilme talebimiz, TFF'ye iletilmiştir. Başta Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ecmel Faik Sarıalioğlu olmak üzere, haklı talebimize destek veren tüm başkanlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Yeni Malatyaspor, 1. Lig'de bu sezon oynadığı tüm maçlarda mağlup oldu.

18 maçın tamamını kaybeden Malatya ekibi, FIFA tarafından aldığı 21 puan silme cezası sonrası -21 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

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