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Spor

Beklenmedik transfer iddiası! İngiliz devinin gözü Jose Mourinho'da

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için İngiliz basınından sürpriz bir iddia geldi. Teknik direktör değişikliğine gitmeyi düşünen Premier Lig ekibi Everton'ın en büyük adayı Portekiz çalıştırıcı Jose Mourinho olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

4 Ekim 2024 Cuma 11:00 - Güncelleme:
Beklenmedik transfer iddiası! İngiliz devinin gözü Jose Mourinho'da
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için İngiltere'den sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Football Insider'da yer alan habere göre, Portekizli teknik adamın, Sean Dyche'nin yerine Everton için teknik direktör adaylarından biri olduğu öne sürüldü.

KULÜP DEVREDİLİYOR

Amerikalı iş insanı Dan Friedkin'in, kulübün yüzde 94'lük hissetini satın almak için kulübün mevcut sahibi Farhad Moshiri ile anlaşma sağladığı belirtildi.

MOURINHO GÜÇLÜ ADAY

Everton'da kulübün devralma işleminin ardından Dyche'nin yerine teknik direktör değişikliğinin beklendiği kaydedildi. Football Insider'a konuşan kaynaklara göre, Everton'da Jose Mourinho da güçlü adaylar arasında yer alıyor.

TARAFTAR SICAK BAKMIYOR

Sky'da yer alan habere göre, Everton'da Graham Potter'ın da adı geçiyor ancak İngiliz ekibinin taraftarları, Potter ismine sıcak bakmıyor.

EVERTON'IN PERFORMANSI

Everton, 6 haftası geride kalan Premier Lig'de topladığı 4 puanla 16. sırada yer alıyor.

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