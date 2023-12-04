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Spor

Beklentilerin altında kaldı! Vincent Aboubakar'ın performansı beğenilmedi

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki deneyimli golcüsü Vincent Aboubakar sakatlıktan döndükten sonra bir türlü istenilen katkıyı sağlayamadı. Kamerunlu golcü son oynanan MKE Ankaragücü maçında ise sahada adeta kayboldu. İşte detaylar...

4 Aralık 2023 Pazartesi 09:54 - Güncelleme:
Beklentilerin altında kaldı! Vincent Aboubakar'ın performansı beğenilmedi
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Beşiktaş, golcü ismi Vincent Aboubakar'dan son maçlarda istediği verimi alamadı.

Sakatlığını atlattıktan sonra beklentilerin altında Vincent Aboubakar, Ankaragücü karşılaşmasında da fileleri sarsamadı.

Tecrübeli forvet, milli ara sonrasında oynanan Samsunspor ve Club Brugge maçlarının ardından Ankaragücü karşılaşmasını da boş geçti.

31 yaşındaki oyuncu, özellikle istediği topları almakta bir hayli zorlanırken, gol pozisyonuna dahi girememesi taraftarı ve teknik heyeti üzdü.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş formasını bu sezon 21 kez terleten Aboubakar, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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