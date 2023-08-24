Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic'i taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

FENERBAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ RAKAM

Fenerbahçe, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e 7+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleciyle 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Livakovic, yıllık 2 milyon euro kazanacak.

BU SEZON 12. TRANSFER OLACAK

Fenerbahçe, daha önce; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı. Livakovic'in kadroya katılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, bu sezonki 12. transferini gerçekleştirmiş olacak.

DOMINIK LIVAKOVIC HAKKINDA BİLİNMEYENLER!

Sarı-lacivertliler'in yeni transferi Dominik Livakovic'i daha yakından tanıyalım...

İLK KEZ ÜLKESİNDEN AYRILIYOR

Dominik Livakovic Zadar altyapısında futbola başladı. 2012 Yılında NK Zagreb'e transfer olurken 2015 yılında kariyerini farklı noktaya götürecek olan Dinamo Zagreb'e 625 bin euro'ya transfer oldu.

2016'DAN BERİ ZAGREB'İN 1.KALECİSİ

2016'dan bu yana Zagreb forması giyen Livakovic, 290 maça çıkıp 135 maçta kalesini gole kapattı. Aynı zamanda 6'sı Lig olmak üzere 8 kez kupa zaferi yaşadı.

HIRVATİSTAN'I DÜNYA KUPASI'NDA SIRTLADI

Arjantin'i şampiyonluğu taşıyan Lionel Messi dışında Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na damga vuran isimlerden biri de Dominik Livakovic olmuştu. Son 16 turunda Japonya ile eşleşen Hırvatistan, rakibini penaltı atışlarıyla elerken, Dominik Livakovic, penaltı atışlarının üç tanesini kurtarmıştı. Takumi Minamino, Kaoru Mitoma ve Maya Yoshida'nın atışlarına izin vermeyen Livakovic, takımını çeyrek finale taşımıştı.

MODRIC KENDİNE GETİRMİŞTİ

Tarihi biraz geriye sardığımızda Dominik Livakovic işlerin o dönemde iyi gitmediğini görürüz. 2022 Dünya Kupası elemelerinde Rusya ve Slovakya ile aynı grupta yer alan Hırvatistan, turnuvadan yaklaşık bir yıl önce Slovakya ile kritik bir maça çıkar ve 2-22 berabere kalır. Bu maçta hatalı goller yiyen Dominik Livakovic, ülkesinin Katar'a gitmesini de tehlikeye sokmuştur. Ancak kaptan Luka Modric olaya el koyar.

Luka Modric'in Dominik Livakovic ile yaptığı konuşma dikkat çekiyor. Luka Modric'in Hırvat kaleciye, 'Seni umursamasaydım bunu sana söylemezdim ama görüyorum ki milli takımla gelişmiyorsun. Belki baskı altındasın ya da değilsin. Ama etrafa bir belirsizlik yayıyorsun ve bu takıma da yansıyor. Anlıyor musun? Neden hata yapamazsın? Hepimiz hata yaparız. Bana hata yapmayan bir kişinin adını söyledi. Bulunduğum yere korkarak gelmedim. Korkmak işleri sadece daha da kötüleştirir. Sen harika bir kalecisin. Bunun doğru olduğunu biliyorsun öyle değil mi?' yönelttiği eleştiriler adeta Dominik Livakovic'i kendine getirdi.

SIRRI PENALTI ANTREMANLARI

O dönem Hırvatistan'ı çalıştıran Zlatko Dalic, Japonya ile oynadıkları Dünya Kupası son 16 turu maçı sonrasında, 'Dün antremanda penaltı antremanı yaptık ve çok sayıda kurtarış yaptı. Bugün penaltı atışlarına kaldığında, o performansı bana güvence verdi. Antremandaki performansı göstereceğinden emindim.' ifadelerini kullanarak, Livakovic'in sırrının penaltı antremanları olduğunu belirtmişti.

İDOLÜ CASILLAS EFSANESİ BUFFON

28 yaşındaki kaleci, vatandaşı ve birlikte oynadığı Subasic dışında "Küçük bir çocukken David de Gea ve Iker Casillas'ı örnek alırdım. En büyük idolüm Gianluigi Buffon. Onunla tokalaşma onuruna erdim. diye belirtiyor.

KIZ ARKADAŞI İÇİN AVRUPA'DAN TEKLİFLERİ REDDETTİ

Hırvat kaleci 2018'de verdiği röportaj'da Avrupa'dan teklifler aldığı fakat kız arkadaşı Helena'nın eğitimine devam etmesi sebebiyle gelen teklifleri reddettiğini açıklamıştı.

'HER ŞEY BÜYÜKBABAM SAYESİNDE'

28 yaşındaki file bekçi, çocukken hayatına yön veren kişinin büyükbabası olduğunu vurguluyor. Doktor, radyolog ve basketbol kulübü Zadar'ın Yönetim Kurulu üyesi olan büyükbabası, Livakovic'in henüz 6 yaşındayken futbol çimlerine olan aşkını farketmiş. Altı yaşında futbola başlayan Dominik Livakovic, ikinci idmanda kaleci ise direkt kaleci olduğunu belirtiyor.

VE AİLESİ...

Hırvat kalecinin ailesindeki bireyler doktor, mühendis vs gibi diploma sahibi eğitimli kişiler olarak dikkat çekiyor.