Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, dünyaca ünlü beyaz formayı giymeye hazırlanıyor.

Arda Güler, antrenman performansıyla dudak ısırtırken ve heyecanla beklenirken ABD kampı sırasında sakatlanmıştı. 14 Ağustos'ta menisküs rahatsızlığı nedeniyle atroskopi yapılan Arda Güler, 6 hafta boyunca rehabilitasyon sürecini başarılı bir şekilde geçirdi.

Sahalardan uzun süredir uzak kalan ve bireysel çalışmalarını sürdüren süper yetenek, takımla birlikte antrenmanlara başladı ve tüm çalışmaları takımla birlikte tamamladı.

LAS PALMAS MAÇINDA OYNAYACAK

Pazar günü 21.00'deki Atletico Madrid maçında takım kadrosunda olması beklenmeyen Arda Güler, gelecek hafta içi Las Palmas karşısında maç kadrosunda olacak.

İspanyol muhabirler, Arda Güler'in Bernabeu'da oynanacak Las Palmas karşısında sonradan oyuna girmesinin beklendiğini ve Ancelotti'nin de büyük yeteneğini sahaya sürme konusunda çok istekli olduğunu aktardı.

REAL MADRID 20 + 10 MİLYON EURO ÖDEDİ

14 yaşında Fenerbahçe altyapısına transfer olan ve Fenerbahçe formasını ilk kez 17 yaşında terleten Arda Güler, bu yaz 20 + 10 milyon euro' ve sonraki satıştan yüzde 20 rekor bonservis bedeliyle Real Madrid'in yolunu tuttu.

Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 51 resmi maçta 9 gol atıp 12 asist yapmıştı.