Belarus Futbol Federasyonu: ''Maçlar iptal olmayacak, ayakta ölmek daha iyidir!''

29 Mart 2020 Pazar 23:23 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 23:23

Avrupa'da ligleri tatil etmeyen tek ülke olan Belarus'ta Futbol Federasyonu Başkanı Alexander Lukashenko, böyle bir karar almayı düşünmediklerini söyledi ve ilginç ifadeler kullandı.

"AYAKTA ÖLMEK DAHA İYİDİR"

Sporun virüse karşı bir ilaç olduğunu savunan Lukashenko, "Spor, virüsün en büyük ilacıdır. Dizlerinin üzerinde ölmektense, ayakta ölmek daha iyidir. Şu anda etrafıma bakıyorum, virüs görmüyorum. Neden her şeyi durduralım ki?" diye konuştu.

"HİÇBİR ŞEYİ İPTAL ETMİYORUZ"

Sezonun iptal edilmeyeceğini söyleyen federasyon başkanı, "Hiçbir şeyi iptal etmiyoruz. Planladığımız tüm etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Tanrı vizi koronavirüsten korusun. Votka ve sauna, virüslere karşı en büyük koruyucudur." dedi.