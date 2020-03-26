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Spor

Belarus koronavirüse rağmen futbola devam ediyor!

Avrupa liglerinin tamamına yakını koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınırken, Belarus ise ligin 2. hafta maçlarını beklemeye başladı.

26 Mart 2020 Perşembe 21:54 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 21:54
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Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını futbol hayatını da durma noktasına getirdi. Avrupa'nın 5 büyük liginin askıya alındığı dönemde son olarak Türkiye'de de spor branşları ertelendi. Salgına karşı tüm ligler tedbirlerini artırırken, Doğu Avrupa ülkesi Belarus'ta sezon devam ediyor.

HLEB SİTEM ETMİŞTİ

16 takımlı Belarus Premier Ligi'nin ilk hafta maçlarında geçen sezon ligi ikinci bitiren Bate Borisov deplasmanda Energytyk-BDU takımına 3-1 mağlup olmuştu.

Kariyerinde Arsenal ve Barcelona başta olmak üzere birçok kulüpte forma giyen, Türkiye'de ise Konyaspor ve Gençlerbirliği'nde top koşturan Belaruslu Alexander Hleb ise ülkesini eleştirmiş ve, "NHL ertelendiğinde birçok oyuncu oynamak için Rusya'ya gitti. Belki Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo da oynamaya devam etmek için Belarus'a gelir, öyle değil mi?" demişti.

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