Belçika, 5 golle üst tura çıktı

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu üçüncü ve son hafta maçında Yeni Zelanda ile Belçika, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Rakibini 5-1 mağlup eden Belçika, Mısır ile puanını eşitlemesine rağmen averajla grup lideri olarak adını son 32 turuna yazdırdı.

TROSSARD PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın 28. dakikasında Leandro Trossard'ın golüyle öne geçen Belçika, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

BELÇİKA FARKI AÇTI

İkinci yarıya da etkili başlayan Belçika'da Trossard, 50. dakikada kendisinin ikinci, takımının ise ikinci golünü kaydetti. 66. dakikada Kevin De Bruyne farkı üçe çıkarırken, Yeni Zelanda 84. dakikada Just ile umutlandı.

Ancak Belçika, bu gole çabuk yanıt verdi. Oyuna sonradan dahil olan Romelu Lukaku, 86. dakikada topla ilk buluşmasında fileleri havalandırdı. 90+4. dakikada Alexis Saelemaekers de gol perdesini kapatarak skoru 5-1'e getirdi.

BELÇİKA LİDER TAMAMLADI

Bu sonucun ardından Belçika, puanını 5'e yükseltti ve Mısır ile aynı puanda olmasına rağmen gol averajıyla G Grubu'nu lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Yeni Zelanda ise 1 puanla grubu son sırada bitirdi ve turnuvaya veda etti.

COURTOIS TARİHE GEÇTİ

Belçika'nın deneyimli kalecisi Thibaut Courtois, Yeni Zelanda karşılaşmasıyla birlikte ülkesi adına en fazla Dünya Kupası maçına çıkan futbolcu oldu. 34 yaşındaki file bekçisi, bu alanda Enzo Scifo'yu geride bırakarak Belçika futbol tarihine geçti.