Beşiktaş'ta gerçekleştirilen başkanlık seçimi sonrası siyah-beyazlıların 36. Başkanı Serdal Adalı oldu.

Serdal Adalı ve ekibi, başta teknik direktör ve ocak ayı transfer dönemi olmak üzere birçok konuda ivedi şekilde harekete geçmeye hazırlanıyor.

Öte yandan Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık ihtimali gündeme geldi.

Belçika kaynaklı habere göre Cercle Brugge, bonservisi Beşiktaş'ta olan Jackson Muleka'yı istiyor. Kevin Denkey'i MLS ekibi Cincinnati'ye satan Cercle, Paris Brunner'in dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle forvet arayışlarına başladı.

Haberde Brunner'in en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı ve ocak ayında forvet transferi kararı alan Cercle'nin ilk hedefinin Jackson Muleka olduğu belirtildi. Cercle'nin, Muleka'nın transferinde ısrarcı olduğu ve deneyimli forvetin Belçika'ya geri dönebileceğinin altı çizildi. Muleka'nın Cercle'de forma giymeye sıcak baktığı ve transferi için Al-Kholood'la olan kiralık sözleşmesini sonlandırabileceği vurgulandı.

Beşiktaş, Muleka'yı 2022-23 sezonu başında Standard Liege'den 3.35 milyon euro karşılığında transfer etmişti. 25 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.