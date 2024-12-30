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Spor

Belçika basını duyurdu! Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya sürpriz talip

Serdal Adalı'nın başkan olmasından kısa bir süre sonra Beşiktaş'ın yıldız ismi Jackson Muleka için Belçika basını sürpriz bir iddia ortaya attı. Belçika Pro Ligi ekiplerinden Cercle Brugge, Brunner'i sakatlığı sonrası transfer listesinin başına Jackson Muleka'yı yazdığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Haber Merkezi30 Aralık 2024 Pazartesi 12:48 - Güncelleme:
Belçika basını duyurdu! Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya sürpriz talip
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Beşiktaş'ta gerçekleştirilen başkanlık seçimi sonrası siyah-beyazlıların 36. Başkanı Serdal Adalı oldu.

Serdal Adalı ve ekibi, başta teknik direktör ve ocak ayı transfer dönemi olmak üzere birçok konuda ivedi şekilde harekete geçmeye hazırlanıyor.

Öte yandan Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık ihtimali gündeme geldi.

Belçika kaynaklı habere göre Cercle Brugge, bonservisi Beşiktaş'ta olan Jackson Muleka'yı istiyor. Kevin Denkey'i MLS ekibi Cincinnati'ye satan Cercle, Paris Brunner'in dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle forvet arayışlarına başladı.

Haberde Brunner'in en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı ve ocak ayında forvet transferi kararı alan Cercle'nin ilk hedefinin Jackson Muleka olduğu belirtildi. Cercle'nin, Muleka'nın transferinde ısrarcı olduğu ve deneyimli forvetin Belçika'ya geri dönebileceğinin altı çizildi. Muleka'nın Cercle'de forma giymeye sıcak baktığı ve transferi için Al-Kholood'la olan kiralık sözleşmesini sonlandırabileceği vurgulandı.

Beşiktaş, Muleka'yı 2022-23 sezonu başında Standard Liege'den 3.35 milyon euro karşılığında transfer etmişti. 25 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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