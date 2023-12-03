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Spor

Belçika basını duyurdu! Michy Batshuayi için 2 ekip devrede

Sezon başında Edin Dzeko'nun Fenerbahçe kadrosuna katılmasıyla birlikte ilk 11'de eskisi kadar süre bulamayan Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılması gündemde. Başarılı forvetin ülkesi Belçika'da çıkan haberlere göre iki kulüp oyuncu ile temasa geçti. İşte detaylar...

3 Aralık 2023 Pazar 14:49 - Güncelleme:
Belçika basını duyurdu! Michy Batshuayi için 2 ekip devrede
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Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi için Belçika'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

Belçika basını, Antwerp ve Club Brugge'ün Michy Batshuayi ile irtibata geçtiğini yazdı.

Haberde; Batshuayi'nin Club Brugge ile prensip anlaşmasına vardığını ancak mali konuların Belçika ekibine sıkıntı çıkarabileceği bilgisi paylaşıldı.

Tarafların ocak ayına kadar bu sorunu da çözebilecekleri vurgulandı.

BU SEZON GERİ PLANDA KALDI

Geçen sezon Jorge Jesus döneminde çift forvetli sistemde fırtına gibi esen Michy Batshuayi, İsmail Kartal döneminde yeni sistemle birlikte geri plana düştü.

5 GOL 3 ASİST

30 yaşındaki forvet bu sezon Fenerbahçe'de 17 maça çıktı ve 755 dakika sahada kaldı. Belçikalı golcü bu süreçte 5 gol sevinci yaşadı. Michy Batshuayi aynı zamanda 3 asist üretti.

PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO

Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Michy Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

KARİYERİ

Standard Liege altyapısında futbola başlayan Michy Batshuayi daha sonra Marsilya, Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş formaları giydi. Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu başında Michy Batshuayi için 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.

Belçika Milli Takımı'nda 53 maça çıkan yıldız futbolcu, 27 gol sevinci yaşadı.

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