Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki mücadelesine devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip ligde zirvede bulunuyor.

Galatasaray bu sezonu mutlaka şampiyon tamamlayıp gelecek sezon Devler Ligi'ne gitmek istiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ise gruptan çıkıp büyük başarıları hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, transfer çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Cimbom, kadro planlaması yapıyor.

Aynı zamanda sarı-kırmızılı ekip, kadroya genç ve dinamik oyuncuları katmayı hedefliyor.

Cimbom bu planlamaları yaparken Belçika'dan flaş bir iddia geldi.

Het Laatste Nieuws'in haberine göre; Galatasaray, Club Brugge'dan Raphael Onyedika'yı kadrosuna katmak istiyor.

Yıldız oyuncu için sarı-kırmızılı ekibin harekete geçtiği bildirildi. Brugge'un ise Nijeryalı futbolcu için 10 ile 15 milyon Euro arası bonservis talep ettiği öğrenildi. Onyedika'nın güncel piyasa değeri 8 milyon Euro..

Bu sezon 38 maça çıkan genç orta saha bu müsabakalarda 1 gol ve 2 asist yaptı.