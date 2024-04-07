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Spor

Belçika basını transferi duyurdu! Galatasaray'ın hedefi Raphael Onyedika

Gelecek sezon için şimdiden kolları sıvayan Galatasaray için sürpriz bir iddia da Belçika basınından geldi. Orta sahaya genç yıldız takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılı ekip, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika'yı gündemine aldı. İşte detaylar...

7 Nisan 2024 Pazar 16:40 - Güncelleme:
Belçika basını transferi duyurdu! Galatasaray'ın hedefi Raphael Onyedika
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki mücadelesine devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip ligde zirvede bulunuyor.

Galatasaray bu sezonu mutlaka şampiyon tamamlayıp gelecek sezon Devler Ligi'ne gitmek istiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ise gruptan çıkıp büyük başarıları hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, transfer çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Cimbom, kadro planlaması yapıyor.

Aynı zamanda sarı-kırmızılı ekip, kadroya genç ve dinamik oyuncuları katmayı hedefliyor.

Cimbom bu planlamaları yaparken Belçika'dan flaş bir iddia geldi.

Het Laatste Nieuws'in haberine göre; Galatasaray, Club Brugge'dan Raphael Onyedika'yı kadrosuna katmak istiyor.

Yıldız oyuncu için sarı-kırmızılı ekibin harekete geçtiği bildirildi. Brugge'un ise Nijeryalı futbolcu için 10 ile 15 milyon Euro arası bonservis talep ettiği öğrenildi. Onyedika'nın güncel piyasa değeri 8 milyon Euro..

Bu sezon 38 maça çıkan genç orta saha bu müsabakalarda 1 gol ve 2 asist yaptı.

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