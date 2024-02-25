UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise ile eşleşmesi Belçika basınında büyük ses getirdi. Belçika basını, eşleşmeyi "Union, İstanbul cehennemine gidiyor" sözleriyle yorumladı. Belçika basınından F.Bahçe yorumları: Sporza: "Belçika Ligi lideri, Avrupa mücadelesinde Frankfurt'u elemesinin ardından bir kez daha büyük bir rakibe hazırlanacak. Union, Batshuayi'nin takımı Fenerbahçe ile karşılaşacak."

BATSHUAYİ YEDEK!..

Voetbal 24: "Belçika ekipleri için büyük fark oldu. Union için zorlu kura. Club Brugge'ün şansı daha fazla." HLN: "İstanbul'da cehenneme gideceğiz. Üst düzey bir Türk takımı. Cehennem gibi bir atmosfer. Kaptanları Edin Dzeko gol kralı. Batshuayi ise yedek bekliyor. Ama çok formda. Tadic, Szymanski, Cengiz Ünder gibi isimler var. Bonucci yedek bekliyor." De Morgen: "Güzel ama zor!" Voetbal Belgie: "Türkiye'nin en iyi kulübü. Çok üst düzey isimler var."