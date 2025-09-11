İSTANBUL 29°C / 20°C
Spor

Belçika basınından sürpriz iddia! Mario Stroeykens için Galatasaray ihtimali

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Belçika basınında yer alan habere göre Anderlecht'in yolları ayırmak istediği 20 yaşındaki Mario Stroeykens sarı kırmızılı ekibin radarına girdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ11 Eylül 2025 Perşembe 12:06 - Güncelleme:
Belçika basınından sürpriz iddia! Mario Stroeykens için Galatasaray ihtimali
Anderlecht, Galatasaray'ın gündemine gelen Mario Stroeykens ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Belçika temsilcisi, 20 yaşındaki futbolcusunu transfer döneminin hala açık olduğu Türkiye ve Suudi Arabistan gibi ülkelere göndermek istiyor.

ANDERLECHT'TE AYRILIK KARARI

Anderlecht, 20 yaşındaki on numarası Mario Stroeykens ile yollarını ayırmak istiyor.

Het Laatste Nieuws'te yer alan habere göre, 20 yaşındaki genç futbolcu, transfer döneminde Braga ve Borussia Mönchengladbach'a transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğradı.

SÖZLEŞME UZATMASI ZOR

Anderlecht'te teknik direktör Besnik Hasi'nin de fazla süre vermediği Stroeykens'in, transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle Belçika ekibi ile sözleşmesi uzatmasının çok zor olduğu belirtildi. Anderlecht, bu nedenle 20 yaşındaki futbolcusu ile yollarını ayırmak istiyor.

GALATASARAY GÜNDEME GELDİ

Belçika basınında yer alan haberde Mario Stroeykens için Galatasaray'ın gündeme geldiği ancak sarı-kırmızılıların Anderlecht'e resmi teklif yapmadığı hatırlatıldı.

TÜRKİYE, ŞAMPİYONLAR LİGİ

Anderlecht Sportif Direktörü Olivier Renard, genç futbolcu ile ilgili yaşanan bu sürecin ardından Stroeykens'i Türkiye ve Suudi Arabistan gibi transfer döneminin açık olduğu ülkelere göndermeye sıcak bakıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mario Stroeykens, Anderlecht'te bu sezon 9 maçta 259 dakika süre buldu.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Belçika basınında yer alan haberde, Stroeykens'in transfer bedeli olarak, "Anderlecht, 6 milyon euro yetinmek zorunda kalacak." denildi.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki futbolcunun, Anderlecht ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

