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Spor

Belçika, Danimarka'yı geçerek 6 puana ulaştı

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda Belçika, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti.

DHA17 Haziran 2021 Perşembe 21:14 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 21:14
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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Parken Stadyumu'nda oynana mücadele Danimarka, 2'nci dakikada Poulsen'in golüyle öne geçti, maçın kaderini ise 46'ncı dakikada oyuna giren Kevin De Bruyne belirledi. 55'inci dakikada Thorgan Hazard'a asist yapan Bruyne, 71'inci dakikada takımının 2'nci golünü attı. Belçika puanını 6'ya yükseltirken Danimarka ise puanla tanışamadı.

ERIKSEN'E DESTEK

EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka'nın Finlandiya ile karşılaştığı mücadelede kalp krizi geçiren ve uzun süre kalp masajı yapılarak hayata döndürülen Christian Eriksen, Danimarka-Belçika maçında unutulmadı. Eriksen'in de forma numarası olan, mücadelenin 10'uncu dakikasında oyun durduruldu ve futbolcular, seyirciler ve maçın hakemi Kuipers alkışlarla Danimarkalı oyuncuya moral verdi.

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