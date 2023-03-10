Belçika deplasmanında Eskişehirspor detayı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda dün Belçika'da oynanan Gent-Başakşehir maçında deplasman tribününde yer alan Eskişehirspor pankartları dikkat çekti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 Turu'nda Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Belçika ekibi Gent ile 1-1 berabere kaldı. Ghelamco Arena'da oynanan karşılaşmada Türk taraftarlar, kendilerine ayrılan deplasman tribününü tamamen doldurdu. Takımlarına destek olmak için stadyumda yer alan gurbetçi taraftarların, Eskişehirspor pankartları açması da gözlerden kaçmadı.

Belçika'da bulunan gurbetçi sayısında ciddi oranda Eskişehirlilerin olduğu biliniyor. Açılan pankartların ardından Eskişehirsporlu taraftarlar, sosyal medya üzerinden yüzlerce paylaşım yaptı.