İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2023 Cuma / 18 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9666
  • EURO
    20,1045
  • ALTIN
    1118.5
  • BIST100
    5410.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Belçika deplasmanında Eskişehirspor detayı
Spor

Belçika deplasmanında Eskişehirspor detayı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir'in sahadan 1-1 beraberlik ile ayrıldığı Gent maçında stadyumdaki Eskişehirspor detayı dikkat çekti.

IHA10 Mart 2023 Cuma 14:16 - Güncelleme:
Belçika deplasmanında Eskişehirspor detayı
ABONE OL

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda dün Belçika'da oynanan Gent-Başakşehir maçında deplasman tribününde yer alan Eskişehirspor pankartları dikkat çekti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 Turu'nda Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Belçika ekibi Gent ile 1-1 berabere kaldı. Ghelamco Arena'da oynanan karşılaşmada Türk taraftarlar, kendilerine ayrılan deplasman tribününü tamamen doldurdu. Takımlarına destek olmak için stadyumda yer alan gurbetçi taraftarların, Eskişehirspor pankartları açması da gözlerden kaçmadı.

Belçika'da bulunan gurbetçi sayısında ciddi oranda Eskişehirlilerin olduğu biliniyor. Açılan pankartların ardından Eskişehirsporlu taraftarlar, sosyal medya üzerinden yüzlerce paylaşım yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.