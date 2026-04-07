Spor

Belçika devinin radarında! Dominik Livakovic'e sürpriz talip

Fenerbahçe'nin yola devam etmeyi düşünmediği ve şu anda Dinamo Zagreb'de kiralık olarak forma giyen deneyimli file bekçisi Dominik Livakovic'e talip çıktı. Belçika Ligi ekibi Club Brugge, 31 yaşındaki deneyimli kaleci Livakovic'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ7 Nisan 2026 Salı 09:21
Fenerbahçe'nin yola devam etmeyi düşünmediği ve şu anda eski takımı Dinamo Zagreb'de kiralık olarak forma giyen Dominik Livakovic için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Footnews'ta yer alan habere göre Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge, Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

BAŞKA OPSİYONLAR DA VAR

Haberin detaylarında tecrübeli file bekçisi Simon Mignolet ile yollarını ayırmak isteyen Club Brugge, Dominik Livakovic'in yanı sıra Jari De Busser, Kamil Grabara, ve Ilan Meslier gibi isimlerin de durumunu yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe kariyerinde 74 resmi maça çıkan Dominik Livakovic bu karşılaşmalarda 80 gol yerken 26 maçta ise kalesini gole kapattı.

