Belçika Grand Prix'sinde kazanan George Russell

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı Belçika'nın Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlendi.

Belçika Grand Prix'sine 6. sırada başlayan George Russell, bitiş çizgisini ilk sırada geçti bu sezonki ikinci, kariyerinin üçüncü yarış galibiyetini elde etti.

Max Verstappen'in aldığı ceza sonrası pole pozisyonunun sahibi olan ve ilk çizgiden start alan Charles Leclerc podyum dışında kaldı. Leclerc, yarışı 4. sırada tamamladı.

George Russell'ın ilk sırada bitirdiği yarışta Mercedes, Lewis Hamilton'ın ikinci olmasıyla duble yaptı. Podyumda üçüncü sıranın sahibi ise McLaren'den Oscar Piastri oldu.