İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2024 Pazar / 22 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9949
  • EURO
    35,8195
  • ALTIN
    2529.05
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Belçika Grand Prix'sinde kazanan George Russell
Spor

Belçika Grand Prix'sinde kazanan George Russell

Formula 1 Belçika Grand Prix'sini Mercedes pilotu George Russell kazandı. Ayrıca Russel bitiş çizgisini ilk sırada geçti bu sezonki ikinci, kariyerinin üçüncü yarış galibiyetini elde etti.

28 Temmuz 2024 Pazar 17:35 - Güncelleme:
Belçika Grand Prix'sinde kazanan George Russell
ABONE OL

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı Belçika'nın Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlendi.

Belçika Grand Prix'sine 6. sırada başlayan George Russell, bitiş çizgisini ilk sırada geçti bu sezonki ikinci, kariyerinin üçüncü yarış galibiyetini elde etti.

Max Verstappen'in aldığı ceza sonrası pole pozisyonunun sahibi olan ve ilk çizgiden start alan Charles Leclerc podyum dışında kaldı. Leclerc, yarışı 4. sırada tamamladı.

George Russell'ın ilk sırada bitirdiği yarışta Mercedes, Lewis Hamilton'ın ikinci olmasıyla duble yaptı. Podyumda üçüncü sıranın sahibi ise McLaren'den Oscar Piastri oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.