İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2025 Cumartesi / 25 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3199
  • EURO
    49,2354
  • ALTIN
    5551.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Belçika, Kazakistan'a takıldı! Dünya Kupası hesapları son maça kaldı
Spor

Belçika, Kazakistan'a takıldı! Dünya Kupası hesapları son maça kaldı

Belçika, Kazakistan ile 1-1 berabere kalarak 2026 Dünya Kupası'na direkt katılım şansını grubun son maçına bıraktı.

HABER MERKEZİ15 Kasım 2025 Cumartesi 19:07 - Güncelleme:
Belçika, Kazakistan'a takıldı! Dünya Kupası hesapları son maça kaldı
ABONE OL

2026 Dünya Kupası Elemeleri J grubu 8. maçında Belçika, deplasmanda Kazakistan ile karşılaştı.

Astana Arena'da oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmada Belçika'nın golünü 48. dakikada Hans Vanaken attı. Kazakistan'ın golü ise 9. dakikada Dastan Satpaev'den geldi.

Ayrıca Kazakistan'da Islam Chesnokov 79. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte 15 puana ulaşan Belçika, Dünya Kupası'na direkt katılma şansını son maça bıraktı. Kazakistan ise 8 puanla 4. sırada yer aldı.

Grubun son maçında Belçika, grupta 0 puanla sonuncu sırada yer alan Lihtenştayn'ı konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.