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Spor

Belçika maçı öncesi gerginlik! İran Milli Takımı'na protesto

Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Belçika ile karşılaşacak İran Milli Takımı ABD'de protestolarla karşılandı. İşte detaylar...

AA21 Haziran 2026 Pazar 09:23 - Güncelleme:
Belçika maçı öncesi gerginlik! İran Milli Takımı'na protesto
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2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Belçika'yla karşılaşacak İran Milli Futbol Takımı, ABD'de protestolarla karşılandı.

Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak Belçika mücadelesi için Meksika'daki kamp alanından Los Angeles'a gelen İran Milli Futbol Takımı, son antrenmanını Carson Sports Park'ta gerçekleştirdi.

Takımın antrenman bilgisini alan protestocular, tesis girişinde gösteri yaptı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında tesisten başka bir kapıdan ayrılan kafile, kamp yapacakları otele giderken, protestocular da takım oteline gitti. Göstericiler takımın kamp yaptığı otel önünde slogan attı.

İran Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında Yeni Zelanda'yla Los Angeles'ta karşı karşıya gelmiş, protestocular bu maç öncesinde de takımın kamp yaptığı otel önünde toplanarak slogan atmıştı.

  • İran Milli Takımı
  • Dünya Kupası
  • protesto

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