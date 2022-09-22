İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2022 Cuma / 27 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,3731
  • EURO
    18,1077
  • ALTIN
    985.221
  • BIST100
    3295.27
Spor

Belçika, Michy Batshuayi ile kazandı

Belçika, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup beşinci maçında sahasında konuk ettiği Galler'i 2-1 mağlup etti. Fenerbahçeli Michy Batshuayi 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

22 Eylül 2022 Perşembe 23:52 - Güncelleme:
ABONE OL

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. maçında Belçika, sahasında Galler'i konuk etti.

King Baudouin Stadı'nda oynanan maçı Belçika 2-1 kazanarak 3 puanı elde eden ekip oldu.

Maçın 10. dakikasında Fenerbahçeli Batshuayi'nin asistinde ve De Bruyne'ün golüyle öne geçen Belçika dakikalar 37'i gösterdiğinde bu kez Batshuayi'yle farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Galler, 50'de Moore'un golüyle farkı bire indirse de Belçika kalan dakikalarda başka gole izin vermedi ve mücadeleyi evsahibi ekip 2-1 kazandı.

Maçı 1 gol 1 asistle bitiren Fenerbahçeli Batshuayi, 65 dakika görev yaptı.

Bu sonuçla Belçika 10 puana yükselirken Galler ise 1 puanda kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.