Belçika Milli Takımı'nda Rudi Garcia dönemi başladı

Belçika Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu.

Federasyonun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada teknik direktörlük görevi için Rudi Garcia ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Resmi duyurunun TSİ 13.00'teki basın toplantısı öncesinde yapılması bekleniyor.

Son olarak İtalya Serie A takımlarından Napoli'de görev alan Garcia, Kasım 2023'ten bu yana takım çalıştırmıyor.

KARİYERİNDE İLK

Kariyerinde Fransa ve İtalya'da birçok takımı çalıştıran Garcia, Suudi Arabistan'da Al-Nassr'da da görev yaptı.

60 yaşındaki Teknik Direktör, kariyerinde ilk kez milli takım çalıştıracak.

Belçika Milli Takımı, Domenic Tedesco ile yollarını geçtiğimiz hafta ayırmıştı.