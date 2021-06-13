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Spor

Belçika Rusya'yı Lukaku ile devirdi

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda B Grubu'nun ikinci maçında Belçika, Rusya'yı 3-0 mağlup etti.

DHA13 Haziran 2021 Pazar 00:07 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 00:07
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EURO 2020'de B Grubu'nun ikinci maçında Belçika ile Rusya saat 22.00'de St Petersburg Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Belçika, 10'uncu ve 88'inci dakikada Lukaku ve 34'üncü dakikada Meunier'in golleriyle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından B Grubu'nda 3 puanlı Belçika averajla Finlandiya'nın önünde lider olurken, ilk maçlarından puansız ayrılan Danimarka 3'üncü, Rusya ise 4'üncü basamakta yer aldı.

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https://www.star.com.tr/spor/euro-2020/ (TIKLA ÖĞREN)

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