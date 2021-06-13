Belçika Rusya'yı Lukaku ile devirdi

DHA 13 Haziran 2021 Pazar 00:07 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 00:07

EURO 2020'de B Grubu'nun ikinci maçında Belçika ile Rusya saat 22.00'de St Petersburg Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Belçika, 10'uncu ve 88'inci dakikada Lukaku ve 34'üncü dakikada Meunier'in golleriyle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından B Grubu'nda 3 puanlı Belçika averajla Finlandiya'nın önünde lider olurken, ilk maçlarından puansız ayrılan Danimarka 3'üncü, Rusya ise 4'üncü basamakta yer aldı.

İŞTE EURO 2020 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA TÜM GRUPLARIN PUAN DURUMU VE FİKSTÜRÜ

https://www.star.com.tr/spor/euro-2020/ (TIKLA ÖĞREN)