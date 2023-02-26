İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2023 Pazar / 6 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8774
  • EURO
    19,9124
  • ALTIN
    1099.08
  • BIST100
    5058.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Belçika - Türkiye maçı hangi kanalda?
Spor

Belçika - Türkiye maçı hangi kanalda?

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belçika'ya konuk olacak. Peki Belçika - Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

AA26 Şubat 2023 Pazar 12:17 - Güncelleme:
Belçika - Türkiye maçı hangi kanalda?
ABONE OL

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 6. maçında yarın deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.

Mons kentindeki Mons Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak ve NTV'den naklen yayımlanacak.

Milli takım, ikinci turda oynadığı 5 maçta bir galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı.

FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansı bulunmayan Türkiye, takımların ilk aşamada elde ettiği galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 9 maçın 3'ünü kazandı, 6'sından mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar, 12 puanla 5. sırada bulunuyor.

Ev sahibi Belçika ise 13 puanla 4. sırada yer alıyor.

BELÇİKA İLE 26. MAÇ

Milliler, Belçika ile 26. kez karşılaşacak.

İki takım arasında daha önce oynanan 25 müsabakadan ay-yıldızlılar 17 galibiyet aldı.

  • Belçika - Türkiye maçı hangi kanalda
  • Belçika - Türkiye
  • A Milli Erkek Basketbol Takımı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.