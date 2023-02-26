Belçika - Türkiye maçı hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 6. maçında yarın deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.
Mons kentindeki Mons Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak ve NTV'den naklen yayımlanacak.
Milli takım, ikinci turda oynadığı 5 maçta bir galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı.
FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansı bulunmayan Türkiye, takımların ilk aşamada elde ettiği galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 9 maçın 3'ünü kazandı, 6'sından mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar, 12 puanla 5. sırada bulunuyor.
Ev sahibi Belçika ise 13 puanla 4. sırada yer alıyor.
Milliler, Belçika ile 26. kez karşılaşacak.
İki takım arasında daha önce oynanan 25 müsabakadan ay-yıldızlılar 17 galibiyet aldı.