Belçika ve Danimarka EURO 2020'de bir üst turda

AA 22 Haziran 2021 Salı 00:55 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 00:55

Turnuvada son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen Belçika, Rusya'nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan statta Finlandiya ile karşılaştı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde Belçika, 74. dakikada Lukas Hradecky (kendi kalesine) ve 81. dakikada Romelu Lukaku'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti. Lukaku'nun 65. dakikadaki golü ise Video Yardımcı Sistem (VAR) tarafından yapılan uzun bir değerlendirmenin ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla Belçika, grup lideri olarak 9 puanla son 16 turuna kaldı.

DANİMARKA TEK GALİBİYETLE ÜST TURA KALDI



Grubun diğer mücadelesinde EURO 2020'nin ev sahiplerinden Danimarka, başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda Rusya'yı konuk etti.

Danimarka, 38. dakikada Mikkel Damsgaard, 59. dakikada Yussuf Poulsen, 79. dakikada Andreas Christensen ve 82. dakikada Joakim Maehle'nin ağları sarsmasıyla Rusya'yı 4-1 mağlup etti. Rusya'nın tek golünü, 70. dakikada penaltıdan Artem Dzyuba kaydetti.

Bu sonuçla turnuvada ilk galibiyetini elde eden Danimarka, 3 puan ve averaj farkıyla grubu ikinci sırada tamamlayarak üst tura yükseldi.