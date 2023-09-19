Belçika'da Beşiktaş maçı için yoğun önlem!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde ilk grup maçında perşembe günü Club Brugge deplasmanına konuk olacak.

ÖNLEMLER ARTTIRILDI

Bu mücadele öncesi Belçika'da Brugge Belediyesi ve polis alarma geçti. Belediye ve polis, Club Brugge - Beşiktaş maçını yüksek riskli olarak değerlendirirken, maç için alınan güvenlik önlemleri de arttırıldı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Brugge Belediye Başkanı Dirk De fauw, "Club Brugge ve Beşiktaş, 12 Mart 2015'te karşı karşıya gelmişti. Ne yazık ki çeşitli olaylar ve kavgalar çıktı. Bazı polis memurları yaralandı. Bu nedenle bu maçı 'yüksek riskli' olarak değerlendirmemiz mantıklı" sözlerini kullandı.

UYGULANACAK TEDBİRLER

İşte Brugge Belediyesi'nin Beşiktaş maçı öncesi aldığı ekstra tedbirler:

-21 Eylül Perşembe günü saat 13.00'ten 22 Eylül Cuma gece saat 02.00'ye kadar Jan Breydel Stadyumu'nun bin metre yarıçapındaki alanda kamuya açık içki, yemek ve ticari kuruluşlarda cam kaplarda her türlü içeceğin servis edilmesi yasaklanmıştır.

-Aynı zaman diliminde şehir merkezindeki eğlence bölgesi için de cam yasağı uygulanacak. Normalde perşembe akşamı saat 22.00'den pazar sabası saat 08.00'e kadar geçerli olan bu kural, bu maç için daha erken yürürlüğe girecek. Bu yasak, Brugge'nin merkezindeki birçok sokak için de geçerli.

-Brugge bölgesinde duman, ateş, ışık veya gürültü çıkarmaya yönelik piroteknik (havai fişek, sis bombası) araçların bulundurulması veya kullanılması da yasaklandı.

-Maç için geçerli bileti olmayan Beşiktaş taraftarların Brugge'deki tren istasyonuna yaklaşmasına izin verilmeyecek. Brugge şehir merkezinde, St-Andries ve St-Michiels'te maç bileti olmayan taraftarlar idari olarak tutuklanabilir. Bu kural perşembe günü saat 13.00'ten maç bitine kadar geçerli.

Club Brugge - Beşiktaş arasındaki mücadele 21 Eylül Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak.