İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2022 Cumartesi / 13 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6817
  • EURO
    18,1144
  • ALTIN
    1014.53
  • BIST100
    3567.6
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Belçika'da gündem Michy Batshuayi! Herkes onu konuşuyor
Spor

Belçika'da gündem Michy Batshuayi! Herkes onu konuşuyor

Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe formasıyla attığı gol ülkesi Belçika'da gündem oldu. Sarı-lacivertlilerin 2-0 kazandığı AEK Larnaca maçında ilk golü atan Michy Batshuayi için övgü dolu sözlerde bulunuldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi8 Ekim 2022 Cumartesi 21:12 - Güncelleme:
Belçika'da gündem Michy Batshuayi! Herkes onu konuşuyor
ABONE OL

Fenerbahçeli Michy Batshuayi, Avrupa Ligi'nde attığı golle Belçika'da gündem oldu. Michy Batshuayi için övgü dolu sözlerde bulunulurken, "Batsman'in yeni kurbanı AEK Larnaca oldu." ifadelerine yer verildi.

İşte Belçika basınında Michy Batshuayi için yazılanlar:

"MİCHY BATSHUAYİ DURDURULAMAZ BİR BİR ŞEKİLDE VURDU"

Sporza'da yer alan haberde Michy Batshuayi için, "Michy Batshuayi, Avrupa Ligi'ndeki ikinci golünü AEK Larnaka'ya karşı attı. Takım arkadaşı Rossi, Batshuayi'ye mükemmel bir pas attı ve Batsman durdurulamaz bir şekilde kaleye vurdu." dendi.

"ONUN SAYESİNDE KAZANILAN BİR ZAFER"

Walfoot'da ise Belçikalı golcü için, "Fenerbahçe, Kıbrıslı Larnaka'yı 2-0 yendi . Michy Batshuayi sayesinde kazanılan bir zafer." ifadeleri kullanıldı.

"MİCHY BATSHUAYİ'NİN YENİ KURBANI AEK"

Rtbf'de yer alan haberde ise Dinamo Kiev'e gol atan Michy Batshuayi'nin AEK Larnaca'yı da boş geçmediği belirtilirken, "Michy Batshuayi'nin yeni kurbanı AEK Larnaca oldu." ifadelerine yer verildi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.