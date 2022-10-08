Belçika'da gündem Michy Batshuayi! Herkes onu konuşuyor

Fenerbahçeli Michy Batshuayi, Avrupa Ligi'nde attığı golle Belçika'da gündem oldu. Michy Batshuayi için övgü dolu sözlerde bulunulurken, "Batsman'in yeni kurbanı AEK Larnaca oldu." ifadelerine yer verildi.

İşte Belçika basınında Michy Batshuayi için yazılanlar:

"MİCHY BATSHUAYİ DURDURULAMAZ BİR BİR ŞEKİLDE VURDU"

Sporza'da yer alan haberde Michy Batshuayi için, "Michy Batshuayi, Avrupa Ligi'ndeki ikinci golünü AEK Larnaka'ya karşı attı. Takım arkadaşı Rossi, Batshuayi'ye mükemmel bir pas attı ve Batsman durdurulamaz bir şekilde kaleye vurdu." dendi.

"ONUN SAYESİNDE KAZANILAN BİR ZAFER"

Walfoot'da ise Belçikalı golcü için, "Fenerbahçe, Kıbrıslı Larnaka'yı 2-0 yendi . Michy Batshuayi sayesinde kazanılan bir zafer." ifadeleri kullanıldı.

"MİCHY BATSHUAYİ'NİN YENİ KURBANI AEK"

Rtbf'de yer alan haberde ise Dinamo Kiev'e gol atan Michy Batshuayi'nin AEK Larnaca'yı da boş geçmediği belirtilirken, "Michy Batshuayi'nin yeni kurbanı AEK Larnaca oldu." ifadelerine yer verildi.