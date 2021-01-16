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Spor

Belçika'da Larin pişmanlığı

Belçika basını, Cyle Larin'in Beşiktaş'ta yükselen performansı üzerine Belçika kulüpleri adına kaçırılan bir fırsat olduğunu yazdı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 09:35 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 09:35
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Beşiktaş'ın bu sezon performansıyla göz dolduran en golcü futbolcusu olan Cyle Larin, Alman ve İngiliz kulüplerinin radarında. Belçika basını, geçtiğimiz sezon Zulte Waregem’de kiralık oynayan Larin’in yükselen performansını mercek altına aldı.

PİYASASI YÜKSELDİ

Zulte’nin mali problemler nedeniyle 2.5 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanmadığı Larin’in piyasa değerinin 5.5 milyon euroya yükseldiğini, Beşiktaş’ın ise oyuncu için 10 milyon euro istediğini yazdı. Voetbal’ın haberine göre; Dijon’un istediği Larin’in, Belçika kulüpleri adına kaçırılan bir fırsat olduğu ifade edildi.

Akşam

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